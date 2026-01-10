Elezioni presidenziali in Uganda, in migliaia al comizio del leader dell'opposizione Bobi Wine

Venerdì migliaia di sostenitori del leader dell’opposizione dell’Uganda Bobi Wine si sono riuniti per manifestare il loro sostegno in vista delle elezioni presidenziali del 15 gennaio. Wine, un musicista diventato politico il cui vero nome è Kyagulanyi Ssentamu, indossava un giubbotto antiproiettile e un elmetto mentre si recava al comizio a Mukono organizzato dopo che l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avvertito che le elezioni presidenziali in Uganda sarebbero state “caratterizzate da una repressione e intimidazione diffuse” nei confronti dell’opposizione.

La polizia ugandese e l’esercito hanno utilizzato i lacrimogeni per disperdere assembramenti pacifici e le forze di sicurezza hanno spesso usato furgoni senza contrassegni, conosciuti localmente come “droni”, per rapire i sostenitori dei partiti di opposizione. I limiti di mandato e di età sono stati aboliti, i rivali sono stati incarcerati e le forze di sicurezza dello Stato sono una presenza costante ai comizi dell’opposizione, mentre Museveni cerca di ottenere il settimo mandato. Museveni, 81 anni, è il terzo leader più longevo in Africa.