Cisgiordania, palestinese preso a bastonate da coloni israeliani: il video della brutale aggressione

Decine di uomini mascherati, armati di bastoni, hanno fatto irruzione in un vivaio e aggredito un uomo palestinese, Basim Saleh Yassin, 67 anni. E’ successo a Deir Sharf, nella Cisgiordania occupata, l’8 gennaio. Due persone che hanno assistito alla violenza, membri della famiglia proprietaria della struttura, hanno detto che gli autori sono dei coloni israeliani. Quando i lavoratori li hanno visti arrivare sono fuggiti ma siccome Yassin è sordo non ha potuto sentire i suoi colleghi che lo avvertivano di scappare. L’uomo poi è stato portato in ospedale a causa di una frattura alle mani e ad altre ferite a visto, torace e schiena. Inoltre quattro auto sono state bruciate e distrutte.

Questa aggressione è solo l’ultima di una serie di violenze che vengono sistematicamente perpetrate dai coloni a West Bank. In questo vivaio, invece, si tratta della terza incursione in un anno. La precedente è avvenuta a settembre scorso e ha provocato danni per oltre 600.000 dollari, secondo quanto riferito dai titolari dell’attività.