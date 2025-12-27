Fbi si trasferisce: negli Usa addio alla sede storica, il J. Edgar Hoover Building

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha annunciato che la sede storica dell’agenzia di polizia federale investigativa, il vasto edificio J Edgar Hoover, a Washington DC, sarà chiusa.

After more than 20 years of failed attempts, we finalized a plan to permanently close the FBI’s Hoover headquarters and move the workforce into a safe, modern facility. Working directly with President Trump and Congress, we… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 26, 2025

“Dopo oltre 20 anni di tentativi falliti, abbiamo finalizzato un piano per chiudere definitivamente la sede centrale dell’Fbi e trasferire il personale in una struttura sicura e moderna”, ha scritto Patel su X, “l’edificio Hoover sarà chiuso definitivamente”.

L’agenzia si trasferirà al Ronald Reagan Building and International Trade Center nella capitale degli Stati Uniti, al posto degli ex uffici dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), che è stata smantellata dall’amministrazione Trump all’inizio di quest’anno. “Questa decisione assegna le risorse al posto giusto: difendere la patria, reprimere i crimini violenti e proteggere la sicurezza nazionale. Fornisce strumenti migliori all’attuale forza lavoro dell’Fbi a un costo molto inferiore”, ha sostenuto Patel.