Fbi si trasferisce: negli Usa addio alla sede storica, il J. Edgar Hoover Building

Il J. Edgar Hoover Building a Washington (Foto AP/Cliff Owen)
Il nuovo edificio dedicato ai ‘federali’ sarà il Ronald Reagan Building

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha annunciato che la sede storica dell’agenzia di polizia federale investigativa, il vasto edificio J Edgar Hoover, a Washington DC, sarà chiusa.

“Dopo oltre 20 anni di tentativi falliti, abbiamo finalizzato un piano per chiudere definitivamente la sede centrale dell’Fbi e trasferire il personale in una struttura sicura e moderna”, ha scritto Patel su X, “l’edificio Hoover sarà chiuso definitivamente”.

L’agenzia si trasferirà al Ronald Reagan Building and International Trade Center nella capitale degli Stati Uniti, al posto degli ex uffici dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), che è stata smantellata dall’amministrazione Trump all’inizio di quest’anno. “Questa decisione assegna le risorse al posto giusto: difendere la patria, reprimere i crimini violenti e proteggere la sicurezza nazionale. Fornisce strumenti migliori all’attuale forza lavoro dell’Fbi a un costo molto inferiore”, ha sostenuto Patel.

Gli edifici del Federal Triangle, tra cui la sede centrale dell’Agenzia per la protezione ambientale, in basso a sinistra, e il Ronald Reagan Building e l’International Trade Center, in alto a destra, dove si trasferirà l’Fbi, visti dal ponte di osservazione della Old Post Office Tower (Foto AP/Patrick Semansky)
