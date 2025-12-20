Sparatoria Brown University, killer morto due giorni prima del ritrovamento

Neves Valente era già morto da due giorni quando è stato ritrovato dalle forze dell’ordine. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata sul corpo dell’uomo, sospettato dell’aggressione avvenuta lo scorso fine settimana alla Brown University e dell’omicidio di Nuno Loureiro, professore del Massachusetts Institute of Technology, avvenuto pochi giorni dopo. Lo ha dichiarato ieri l’ufficio del procuratore generale del New Hampshire.

Le autorità hanno trovato Claudio Neves Valente, 48 anni, giovedì sera. È morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta in un magazzino del New Hampshire. Lo ha precisato il capo della polizia di Providence, il colonnello Oscar Perez. L’autopsia ha stabilito che il 48enne cittadino portoghese, che viveva negli Stati Uniti, è morto martedì, lo stesso giorno in cui il suo connazionale, il professore del MIT Nuno F.G. Loureiro, è deceduto in ospedale. Non è stata specificata l’ora esatta del decesso.

Professore del MIT ucciso in casa

Nuno F.G. Loureiro aveva 47 anni ed era un professore del MIT. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione a Brookline, vicino Boston. Secondo quanto riferito dal procuratore distrettuale di Norfolk, il docente di fisica, scienze nucleari e ingegneria è morto il 16 dicembre in un ospedale locale a causa delle ferite riportate.

La sparatoria alla Brown University

Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta la sera del 13 dicembre alla Brown University, vicino a un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island. Le indagini della polizia sono durate diversi giorni prima di trovare il presunto responsabile dell’attentato.