Usa, Donald Trump organizza la festa di Hanukkah alla Casa Bianca

Donald Trump ha organizzato una cerimonia alla Casa Bianca in onore della festività ebraica Hanukkah, conosciuta anche con il nome di Festa delle luci.

Durante il suo discorso, il presidente degli Stati Uniti ha reso omaggio alle vittime della sparatoria di massa di Bondi Beach, in Australia, e ha lanciato un monito contro quello che ha definito un Congresso sempre più antisemita.

Centinaia di invitati hanno affollato la East Room, tra cui alcuni sopravvissuti all’Olocausto, diversi parlamentari, la grande finanziatrice repubblicana Miriam Adelson, il commentatore conservatore Mark Levin e l’attivista Laura Loomer.

Nel suo discorso Trump ha rivendicato il sostegno a Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas e i successivi bombardamenti contro siti nucleari iraniani. Il presidente ha infine affermato che il popolo ebraico non ha mai avuto alla Casa Bianca un alleato come lui.