Russia, Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in Turkmenistan

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto venerdì colloqui bilaterali con l’Iran e il Turkmenistan a margine di un forum internazionale ad Ashgabat. Il vertice si è tenuto nella capitale del Turkmenistan per celebrare i 30 anni di neutralità ufficiale del Paese. Nel suo incontro col presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian Putin ha sottolineato il successo della cooperazione bilaterale in vari campi e ha ribadito il sostegno della Russia all’Iran sulla scena internazionale, ricevendo il ringraziamento del leader iraniano.