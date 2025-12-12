Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 12 dicembre 2025

Ultima ora

Russia, Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in Turkmenistan

LaPresse
LaPresse

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto venerdì colloqui bilaterali con l’Iran e il Turkmenistan a margine di un forum internazionale ad Ashgabat. Il vertice si è tenuto nella capitale del Turkmenistan per celebrare i 30 anni di neutralità ufficiale del Paese. Nel suo incontro col presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian Putin ha sottolineato il successo della cooperazione bilaterale in vari campi e ha ribadito il sostegno della Russia all’Iran sulla scena internazionale, ricevendo il ringraziamento del leader iraniano.