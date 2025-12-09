Usa, sparatoria alla Kentucky State University: almeno un morto. Arrestato un sospettato

Almeno una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta alla Kentucky State University a Frankfort, in Kentucky (Usa). Un sospettato è stato arrestato dalla polizia. “Condivideremo ulteriori informazioni non appena disponibili”, ha dichiarato il governatore dello Stato Andy Beshear in un post su X, riferendo che “le forze dell’ordine sono sul posto e un sospettato è stato arrestato. Preghiamo per tutte le persone colpite“. La Kentucky State è un’università pubblica storicamente frequentata da afroamericani, con circa 2.200 studenti.

We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

La sparatoria in uno dei dormitori

La sparatoria, ha riferito il vice capo della polizia di Frankfort, Scott Tracy, all’emittente locale Wdrb, è avvenuta in uno dei dormitori del campus.