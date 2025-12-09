Accesso Archivi

mercoledì 10 dicembre 2025

Usa, sparatoria alla Kentucky State University: almeno un morto. Arrestato un sospettato

Il campus della Kentucky State University (foto Normal Op – Opera propria, CC BY-SA 4.0)
LaPresse
L’ateneo pubblico di Frankfort ha circa 2.200 studenti

Almeno una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta alla Kentucky State University a Frankfort, in Kentucky (Usa). Un sospettato è stato arrestato dalla polizia. “Condivideremo ulteriori informazioni non appena disponibili”, ha dichiarato il governatore dello Stato Andy Beshear in un post su X, riferendo che “le forze dell’ordine sono sul posto e un sospettato è stato arrestato. Preghiamo per tutte le persone colpite“. La Kentucky State è un’università pubblica storicamente frequentata da afroamericani, con circa 2.200 studenti.

La sparatoria in uno dei dormitori

La sparatoria, ha riferito il vice capo della polizia di Frankfort, Scott Tracy, all’emittente locale Wdrb, è avvenuta in uno dei dormitori del campus.

