Austria, corpi di madre e figlia di 10 anni trovati in congelatore: due arresti

Dopo 16 mesi di indagini, la polizia austriaca ha chiarito la scomparsa di una donna di 34 anni e della sua bambina di 10 anni. I corpi delle due sono stati rinvenuti venerdì all’interno di un congelatore in un appartamento di Innsbruck. Due uomini sono in custodia cautelare, ha riferito la polizia.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla polizia criminale del Tirolo sotto la direzione della Procura di Innsbruck, erano partite dal sospetto di duplice omicidio. A segnalare la scomparsa era stato un cugino della donna residente in Germania. Un collega 55enne della vittima, con cui la donna aveva un rapporto personale, aveva riferito agli investigatori che lei e la figlia erano partite per un lungo viaggio. La loro carta bancomat risultava inoltre utilizzata più volte, anche all’estero. Gli inquirenti, notando diversi elementi sospetti, hanno esteso le verifiche a livello internazionale. Il sospetto si è poi concentrato sul 55enne: secondo la polizia, la carta bancomat sarebbe stata usata dal fratello dell’uomo.

L’ammissione dell’indagato

L’indagato ha infine ammesso di aver inscenato un incidente e nascosto i corpi. I cadaveri sono stati trovati dietro una parete in cartongesso appositamente montata. A causa dell’avanzato stato di decomposizione, la causa della morte non è ancora accertabile. I due fratelli, già detenuti da luglio nelle carceri di Innsbruck e Salisburgo, hanno riconosciuto il loro coinvolgimento nelle operazioni di occultamento, ma negano l’intenzione di uccidere. Il principale sospettato sostiene si sia trattato di un incidente, mentre il fratello afferma di non essere a conoscenza di un eventuale omicidio.