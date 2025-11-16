Galles, pesanti inondazioni per la tempesta Claudia: la città di Monmouth completamente allagata

Le forti piogge causate dalla tempesta Claudia hanno provocato lo scorso sabato gravi inondazioni in Galles, in particolare nella città di Monmouth. Il fiume Monnow è esondato, sommergendo strade, automobili e negozi. Sono caduti in poche ore quasi 13 cm di pioggia nel sud-est della regione. Decine di persone sono state soccorse o evacuate. La tempesta ha colpito anche alcune zone dell’Inghilterra e dell’Irlanda, con venti devastanti che hanno abbattuto alberi e interrotto le linee ferroviarie.

Peter Fox, membro del Parlamento gallese, ha affermato di non aver mai visto un’alluvione così grave a Monmouth negli ultimi 40 anni. A causa dei forti venti sono stati segnalati anche blackout elettrici e blocchi stradali.