Stoccolma, polizia mette in sicurezza la zona dello schianto del bus

(LaPresse) La polizia in Svezia ha confermato che tre persone sono state uccise da un uomo che, a bordo di un autobus, le ha investite prima di schiantarsi contro una pensilina a Stoccolma. Altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale. L’autobus è stato sequestrato e l’autista è stato fermato e interrogato dalla polizia. Secondo gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo, non ci sono segni che l’uomo abbia commesso l’atto intenzionalmente. Al vaglio c’è anche l’ipotesi che possa aver avuto un malore.