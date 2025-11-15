India: esplosione in una stazione di polizia, almeno 9 morti

(LaPresse) – Un deposito di esplosivo confiscato è detonato all’interno di una stazione di polizia nel Kashmir controllato dall’India, causando almeno 9 morti e 32 feriti. L’esplosione, secondo quanto ha riferito la polizia, è avvenuta nella zona di Nowgam di Srinagar, la città principale della regione, venerdì sera, mentre una squadra di esperti forensi e polizia stava esaminando il materiale esplosivo e ha distrutto la stazione di polizia e incendiato il complesso e diversi veicoli. La maggior parte delle vittime erano poliziotti e funzionari forensi.