Baseball: inizia la prima stagione a Dubai, giocatori entrano in campo a dorso di un cammello

(LaPresse) La stagione inaugurale di Baseball United, un torneo della durata di un mese che vede sfidarsi quattro squadre, è iniziata venerdì al nuovo Barry Larkin Field di Dubai. Il campionato professionistico punta a sfruttare la rivalità sportiva tra India e Pakistan e la presenza di un gran numero di immigrati provenienti da questi paesi negli Emirati. Venerdì, i Mumbai Cobras hanno affrontato i Karachi Monarchs. In omaggio all’ambiente desertico di Dubai, i lanciatori titolari di ciascuna squadra sono entrati in campo a dorso di cammello.