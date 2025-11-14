Ucraina: Crosetto a Berlino per riunione ministri della Difesa di 5 paesi europei

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è giunto a Berlino per partecipare alla riunione dei Ministri della Difesa in formato E5, insieme ai suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, e all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Al centro dei colloqui il sostegno all’Ucraina, le minacce ibride, lo stato della sicurezza europea e le misure congiunte per rafforzare la capacità di difesa e l’industria militare del Vecchio Continente.