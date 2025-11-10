Serena Williams, Jessica Alba e Lizzo alla raccolta fondi di Baby2Baby: l'ente no profit per bambini bisognosi

Serena Williams, Jessica Alba, Lizzo sono solo alcune delle star presenti alla serata di gala di Baby2Baby, organizzata a Los Angeles. Si tratta di un’organizzazione no profit che fornisce pannolini, latte in polvere, vestiti e beni di prima necessità ai bambini e alle famiglie bisognose. “Amo quello che stanno facendo. Stanno davvero aiutando tantissime famiglie, bambini e madri, e questa è una storia personale per me”, ha detto la campionessa di tennis ed ex n°1 Wta Serena Williams che ha ricevuto il Giving Tree Award, un premio per essere stata a lungo sostenitrice della salute materna, in particolare di quella delle donne afroamericane.