Sarkozy in libertà vigilata, l'avvocato: "È un primo passo, ora ci prepariamo per il processo di appello"

La Corte d’appello di Parigi ha accolto la richiesta di scarcerazione dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, detenuto nel carcere di La Santé dal 21 ottobre scorso. Meno di tre settimane fa l’ex capo di Stato aveva iniziato a scontare una pena di cinque anni per associazione a delinquere, finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. “Questa sentenza è in linea con la normale applicazione del codice di procedura penale. È un primo passo. Il passo successivo è il processo d’appello e il nostro compito, per Nicolas Sarkozy e per noi, è quello di prepararci per questa udienza“, ha detto l’avvocato Christophe Ingrain.