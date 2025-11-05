New York, Mamdani: "Sono democratico socialista, musulmano e non mi devo scusare"

“New York, stasera hai dato un mandato per il cambiamento”. Lo ha detto il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria, promettendo di “svegliarsi ogni mattina con un unico obiettivo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima”. “Il senso comune vi direbbe che sono ben lontano dall’essere il candidato perfetto”, ha aggiunto, “sono giovane, nonostante i miei sforzi per invecchiare. Sono musulmano. Sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto questo”.New York rimarrà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati. E da stasera, guidata da un immigrato”, ha aggiunto il 34enne di origini ugandesi-indiane.