Spagna, portavoce governo: “Avanti fino a fine legislatura con il dialogo”

La portavoce del governo spagnolo del premier Pedro Sanchez, Pilar Alegria, ha affermato che l’esecutivo ha intenzione di andare avanti “fino al 2027, fino alla fine della legislatura” e che, come ha fatto “dal primo momento”, “lavorerà attraverso il dialogo e il consenso”. “Conviviamo con una pluralità parlamentare dalla scorsa legislatura”, “sempre ci sarà la mano tesa del governo”, ha detto Alegria in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dopo che ieri la direzione del partito indipendentista catalano Junts, di Carles Puigdemont, ha deciso di rompere l’accordo con il Psoe che ha portato all’investitura di Pedro Sanchez.

Alegria: “Nostra posizione è mano tesa”

Alegria ha espresso “rispetto” per le scelte interne di un partito, in riferimento a Junts, e ha detto che, a prescindere dalla decisione degli indipendentisti, “la posizione del governo è la mano tesa“. La portavoce dell’esecutivo ha poi voluto precisare che il governo sta rispettando gli impegni presi riguardo a ciò che dipende esclusivamente dalla sua azione. “Rispetto a ciò che non dipende esclusivamente dal governo, ci stiamo lavorando”, ha detto, respingendo quindi le accuse di Puigdemont il quale ha affermato che il Psoe non stesse volontariamente rispettando i patti. “Tutte le relazioni hanno alti e bassi, ma, indipendentemente da questo, andremo avanti con il dialogo e la mano tesa”, ha aggiunto. In linea con la portavoce del governo, si è espresso il ministro alla Presidenza, Giustizia e rapporti con il Parlamento, Félix Bolaños, del Psoe e tra i fedelissimi di Pedro Sanchez. “Questo Congresso è nato complesso e frammentato”, “riflette la pluralità del Paese. Cosa faremo? quello che facciamo dal 2018, lavorare, dialogare e sforzarci per trovare un accordo” sulle misure, e “portare avanti un’agenda positiva per il Paese”, ha detto.