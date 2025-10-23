Usa, Graham Platner copre il tatuaggio con i simboli nazisti

Graham Platner, candidato democratico al Senato degli Stati Uniti nel Maine, ha coperto un tatuaggio sul petto con i simboli nazisti. Ha detto di non essere stato a conoscenza fino a poco tempo fa che l’immagine fosse associata alla polizia nazista e di essersi tatuato il simbolo, un teschio con le ossa incrociate quando aveva 20 anni.

Platner ha accettato di togliersi la maglietta durante un’intervista con WGME-TV per mostrare il nuovo disegno. “Quello era un teschio. Ora non saprei dire bene cosa sia, ma forse ha ancora quella specie di simbolo di guarigione sopra. È come un cane. Ma si basa su un antico disegno celtico, un antico disegno celtico”, ha spiegato.