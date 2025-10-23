Italia – Usa, a Washington l’evento dedicato ai Giochi di Milano – Cortina 2026

L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha ospitato mercoledì sera in ambasciata un evento dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, organizzato dall’ambasciata con Nbc Universal, l’emittente che ha l’esclusiva dei diritti televisivi per le Olimpiadi negli Stati Uniti. “A quasi 100 giorni dalla cerimonia di inaugurazione, abbiamo organizzato questo evento per invitare tutti i nostri amici americani in Italia per le prossime Olimpiadi invernali, che saranno un’occasione per godere dell’ospitalità, della creativita’ e della bellezza della nostra bella Italia, da Milano a Cortina, passando per tutte le altre numerose località che ospiteranno competizioni”, ha esordito l’ambasciatore Peronaci. Ricordando le parole del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, Peronaci ha sottolineato come le Olimpiadi siano uno straordinario strumento di pace. Motivo per il quale, ha aggiunto, l’Italia e’ al lavoro per promuovere la tregua olimpica.

La serata e’ stata anche l’occasione per celebrare la seconda edizione della Giornata dello Sport Italiano nel mondo e l’impegno di tutto il Sistema Italia negli Stati Uniti in iniziative di diplomazia sportiva. La testimonianza di Martina Caironi, ex campionessa paralimpica ora impegnata con la Fondazione Milano-Cortina, ha messo in evidenza la cultura e i valori dello sport italiano.

Durante l’evento, presentato da Mike Tirico, giornalista sportivo tra i piu’ noti negli Stati Uniti e volto storico di Nbc, sono intervenuti anche Gene Sykes, presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, e Michael Cavanagh, presidente di Comcast, colosso americano delle telecomunicazioni e proprietario di Nbc. Cavanagh ha posto l’accento sull’importanza nella programmazione televisiva delle emittenti del gruppo delle Olimpiadi, che rappresenteranno per l’Italia una straordinaria vetrina sul mercato americano.

Al ricevimento offerto in ambasciata, durante il quale sono stati offerti assaggi di prodotti e piatti tipici del nord Italia e che e’ stato animato da una scenografia d’impatto che richiamava i Giochi e le bellezze delle montagne italiane, hanno partecipato esponenti di primo piano del Congresso americano e dell’Amministrazione, figure apicali di importanti imprese americane e italiane, funzionari internazionali e numerosi giornalisti e influencer statunitensi.