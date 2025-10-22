Atlanta, l'allarme dei familiari: "Vuole fare una strage all'aeroporto". Arrestato 49enne

Un uomo accusato di aver minacciato di aprire il fuoco nell’aeroporto di Atlanta, nello Stato americano della Georgia, è stato arrestato lunedì 20 ottobre. Lo scalo della città è uno dei più trafficati al mondo. Nell’auto dell’uomo la polizia ha trovato un fucile d’assalto. La polizia ha dichiarato in una conferenza stampa che Billy Joe Cagle, 49 anni, di Cartersville, Georgia, aveva descritto il suo piano durante una videochiamata con i familiari. Le autorità lo hanno descritto come un criminale condannato. La polizia ha precisato di aver trovato un fucile AR-15 e 27 colpi di munizioni nel suo pick-up nelle vicinanze, dopo che era stato arrestato lunedì all’interno del terminal nazionale dell’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson. Cagle è accusato di minacce terroristiche, tentativo di aggressione aggravata, possesso di arma da fuoco durante la commissione di un reato e possesso di arma da fuoco da parte di un criminale. Il sindaco di Atlanta, Andre Dickens, ha dichiarato: “Siamo grati a Dio” che la tragedia sia stata evitata.