Israele, Witkoff e Kushner incontrano gli ostaggi rilasciati da Hamas

L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, hanno incontrato a Tel Aviv gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Sono arrivati nello Stato ebraico con l’obiettivo di rafforzare il cessate il fuoco a Gaza, dopo che violenze e uccisioni hanno messo alla prova il fragile accordo. Le immagini mostrano Witkoff e Kushner mentre parlano con i familiari degli ostaggi liberati Yosef-Chaim Ohana, Omri Miran e Matan Angrest. “Il presidente una volta disse: ‘Li riporteremo tutti a casa’, quello era l’ordine”, ha affermato il diplomatico di New York.