Gaza, ministra Anp: "Mondo riconosca Palestina, lotteremo per i due Stati"

“Continueremo a fare pressione e a fornire sostegno affinché il resto del mondo riconosca la Palestina, perché è la cosa giusta da fare. Se il mondo sostiene davvero il diritto internazionale, se crede nella sua applicazione universale, senza differenze tra Nord e Sud, tra religioni diverse, allora non può non riconoscere la Palestina”. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Varsen Aghabekian Shahin, intervenendo ai Med Dialogues a Napoli. “Dobbiamo andare avanti sul piano del riconoscimento e dobbiamo rafforzare le autorità legittime nei territori occupati, affinché possano assumersi le proprie responsabilità. Viviamo sotto occupazione da quasi sette decenni. Abbiamo sopportato enormi sofferenze”, ha spiegato.