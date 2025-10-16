Gaza, le immagini della distruzione mentre Israele prosegue la restituzione dei cadaveri

Nel mezzo di una fragile tregua che ha interrotto la guerra durata due anni, i palestinesi sono in attesa di un nuovo carico di aiuti a lungo promesso a Gaza, e i piani per il dispiegamento di una forza internazionale cominciano a prendere forma. Ad oggi sono 120 i corpi dei palestinesi consegnati da Israele dopo l’accordo sul cessate il fuoco.

I resti sono stati trasferiti negli ultimi tre giorni, avvolti in sacchi per cadaveri e numerati, ma nessuno di loro è stato identificato. Sono stati consegnati tramite la Croce Rossa nell’ambito dello scambio di resti umani di ostaggi, ha riferito l’organizzazione internazionale. Separatamente, l’Istituto Nazionale di Medicina Legale israeliano ha identificato giovedì i resti di altri due ostaggi restituiti da Gaza, mentre funzionari e famiglie hanno avvertito Hamas di consegnare i corpi di quelli ancora detenuti. Dopo lo scambio di lunedì, Hamas ha restituito 10 corpi, nove dei quali l’esercito israeliano ha identificato come ostaggi.