Usa, giudice ordina a Trump di fermare i licenziamenti durante lo shutdown

Una giudice federale di San Francisco ha ordinato in via cautelare all’Amministrazione Usa di Donald Trump di fermare i licenziamenti dei dipendenti federali nel corso o derivanti dall’attuale shutdown, vale a dire il blocco delle attività amministrative federali negli Stati Uniti che si verifica quando il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio necessaria a finanziare la macchina pubblica. La giudice Susan Illston ha annunciato che dettaglierà in forma scritta la sua sentenza entro la giornata di oggi, mercoledì.

I licenziamenti nel corso dello shutdown

L’Amministrazione Trump ha già annunciato il licenziamento di circa 4mila dipendenti del governo durante lo shutdown. Tradizionalmente, in una situazione del genere, i i dipendenti federali non essenziali vengono semplicemente sospesi dal lavoro, con l’aspettativa di essere reintegrati alla fine della crisi. Ma sembra che Trump abbia deciso di sfruttare la paralisi per effettuare grossi tagli di personale, lasciando intendere che molti posti di lavoro non saranno ripristinati neanche dopo la fine dello shutdown. Trump ha inoltre evidenziato che la maggior parte dei licenziamenti ha colpito dipartimenti e dipendenti “di orientamento democratico”, evidenziando uno scopo anche politico per le sue azioni.

Ancora bocciata la risoluzione per fermare lo shutdown

La paralisi della macchina pubblica, intanto, non sembra destinata a terminare a breve. Anche oggi, mercoledì, al Senato Usa è fallito il tentativo di porre fine allo shutdown. La risoluzione dei Repubblicani, già approvata dalla Camera, ha ottenuto 51 voti favorevoli e 44 contrari, lontana dalla maggioranza qualificata di 60 voti necessaria per l’approvazione. Si tratta della nona volta che un tentativo di terminare la paralisi fallisce: l’attuale shutdown negli Usa è in corso dal primo ottobre.