Usa, sparatoria dopo partita di football in Mississippi: 4 morti e 20 feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria a Leland, piccola città della regione del Delta del Mississippi, dopo una partita di football per l’homecoming. Lo ha detto il senatore dello stato del Mississippi Derrick Simmons, spiegando che la sparatoria è avvenuta nel centro della città, dove la gente si era radunata dopo la partita. Venti persone sono rimaste ferite. Tra queste, ha riferito Simmons all’Associated Press, quattro sono state portate in ospedale a Greenville e poi trasferite in aereo in un ospedale più grande nella capitale dello Stato, Jackson, dove si trovano in condizioni critiche.

Ieri in Mississippi un’altra sparatoria con due vittime

Poche ore prima la polizia di Heidelberg, una piccola città del Mississippi, ha comunicato che sta indagando su una sparatoria che ha causato la morte di due persone durante il weekend di homecoming di una scuola. Entrambe sono state uccise nel campus scolastico venerdì sera, ha dichiarato alla Associated Press il capo della polizia locale, Cornell White, rifiutando di dire se le vittime fossero studenti. “Al momento abbiamo ancora un sospetto a piede libero, ma non posso dare dettagli”, ha detto White. Un 18enne, ha comunicato l’ufficio dello sceriffo della Contea di Jasper, è ricercato per essere interrogato. La città, che conta circa 640 abitanti, si trova a circa 137 chilometri a sud-est della capitale dello Stato, Jackson.