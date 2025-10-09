Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche nell'ospedale al-Aqsa

La situazione negli ospedali di Gaza è tragica. Centinaia di persone sono ricoverate nell’ospedale al-Aqsa di Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia. “In passato aveva una capacità massima di 200 posti letto. Attualmente ha più di 700 pazienti e necessitava di un ampliamento”, ha detto il dottor Richard Peeperkorn, Rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha consegnato attrezzature mediche e cibo. “Negli ultimi tempi, tra le 300.000 e le 700.000 persone sono fuggite dalla provincia di Gaza e si sono rifugiate da noi. Stiamo cercando di accogliere questo grande afflusso. Ci troviamo di fronte a una sfida importante, poiché né i nostri magazzini né i nostri medici né le nostre attrezzature sono preparati a gestire questa pressione”, ha aggiunto il dottor Raed Hussein, direttore dell’ospedale al-Aqsa. “Sono rimasto ferito mentre cercavo di procurare del cibo per i miei figli. Ho quattro figli, due maschi e due femmine. Per quattro o cinque giorni non ho avuto nulla da mangiare a casa. Sono dovuto uscire, come tutti gli altri, per ricevere aiuti. Appena sono uscito, sono rimasto ferito; il proiettile mi ha attraversato il fianco ed è uscito dall’altra parte”, ha raccontato Yahya Adel Odeh Aref, palestinese ricoverato nella struttura.