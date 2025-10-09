Accordo Israele-Hamas, La Russa: "Bellissima notizia, Meloni complice di pace"

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la pace a Gaza. L’intesa, proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prevede, tra le altre cose, il cessate il fuoco nella Striscia, il rilascio degli ostaggi israeliani e il ritiro parziale dell’Idf. “E’ una notizia bellissima, un percorso di pace che va molto avanti e per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Trump e anche da Giorgia Meloni. Come qualcuno ha detto è complice di pace”, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

