Gaza, ancora esplosioni nella Striscia: bagliori e fumo nella notte

Una serie di lampi e bagliori sono stati visti all’interno della Striscia di Gaza sabato sera, nel contesto dei progressi verso i colloqui indiretti tra Israele e Hamas. Israele si è spostato in una posizione esclusivamente difensiva a Gaza e non colpirà attivamente, ha detto un funzionario che non era autorizzato a parlare pubblicamente ai media. Alcuni a Gaza City hanno riferito di un notevole allentamento degli attacchi israeliani, anche se i funzionari dell’ospedale hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise, tra cui donne e bambini. I colloqui indiretti di lunedì hanno lo scopo di preparare la strada al rilascio degli ostaggi di Gaza e dei palestinesi detenuti da Israele, ha detto il mediatore egiziano.