Lussemburgo, sale al trono il nuovo Granduca Guillaime

Venerdì il nuovo Granduca del Lussemburgo ha ospitato una serata di gala per capi di Stato e sovrani, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e i reali europei. Il granduca Guillaume ha giurato ed è salito al trono del Lussemburgo, dopo l’abdicazione del padre Enrico, in una cerimonia tradizionale alla quale hanno partecipato reali e capi di Stato europei. Guillaume, 43 anni, indossava un’uniforme militare scura con una fascia gialla, e la granduchessa Stéphanie indossava un abito azzurro cielo.

Sarà il settimo granduca del Lussemburgo dal 1890, anno in cui fu istituita la moderna monarchia.