Gaza, Trump: "Giorno davvero importante. Siamo molto, molto vicini"

“Questo è un giorno davvero importante, una giornata meravigliosa. Siamo molto vicini, più che molto vicini” ad un accordo. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump all’inizio della conferenza stampa alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Se accettata da Hamas, questa proposta prevede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi rimasti, e in nessun caso oltre 72 ore. Quindi gli ostaggi stanno tornando”, ha affermato Trump presentando il piano dell’amministrazione di Washington per mettere fine alla guerra a Gaza.