Gaza, portavoce Casa Bianca: "Abbiamo bisogno che il conflitto finisca"

“In definitiva, il presidente sa che quando si raggiunge un buon accordo, entrambe le parti ne escono un po’ insoddisfatte”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt poche ora prima dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Leavitt ha esortato entrambe le parti a finalizzare un accordo per porre fine alla guerra a Gaza, che dura da quasi due anni. “Abbiamo bisogno che questo conflitto finisca, il presidente crede in questo piano”, ha sottolineato la portavoce. I due leader terranno un primo incontro a cui seguirà un pranzo, poi è prevista una conferenza stampa.