Gaza, nuove violente esplosioni nella Striscia

Domenica mattina presto sono stati visti esplosioni e lampi luminosi sullo skyline della Striscia di Gaza. Attacchi e colpi di arma da fuoco israeliani hanno ucciso almeno 59 persone in tutta Gaza, hanno detto sabato funzionari sanitari, mentre cresce la pressione internazionale per un cessate il fuoco e un accordo sulla restituzione degli ostaggi.

Tra i morti ci sono quelli colpiti da due attacchi nel campo profughi di Nuseirat: nove appartenenti alla stessa famiglia in una casa e, successivamente, 15 nello stesso campo, tra cui donne e bambini, secondo il personale dell’ospedale al-Awda, dove sono stati portati i corpi. Altri cinque sono stati uccisi quando un raid ha colpito una tenda per gli sfollati, secondo l’ospedale Nasser, che ha accolto i morti.