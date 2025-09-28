Gaza, carri armati schierati e fumo dalla Striscia

Domenica sono stati visti carri armati e fumo al confine israeliano con Gaza. In un comunicato stampa, l’esercito israeliano ha affermato che le sue “truppe continuano ad espandere le operazioni nell’area di Gaza City”. Si afferma che “nell’ultimo giorno, l’IAF (Israeli Air Force) ha colpito circa 140 obiettivi militari nella Striscia di Gaza, comprese strutture militari e terroristi”.

La pressione internazionale su Israele affinché ponga fine alla guerra è in aumento, con un elenco crescente di Paesi che hanno recentemente deciso di riconoscere lo Stato palestinese, cosa che Israele rifiuta.