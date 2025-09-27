Uragano Humberto, devastanti inondazioni nella Repubblica Dominicana

L’uragano Humberto si è ingrossato nelle scorse ore nell’Oceano Atlantico, portando già forti piogge e devastanti inondazioni nella Repubblica Dominicana. La situazione di estrema gravità ha costretto le autorità a evacuare centinaia di persone e a dichiarare l’allerta rossa in cinque province. Le inondazioni di fiumi, torrenti e canyon hanno lasciato decine di comunità isolate a causa di frane e ponti crollati, tra cui uno crollato mentre un camion stava attraversando, causando la morte dell’autista. Humberto, con venti massimi sostenuti di circa 150 km/h, si sta rapidamente rafforzando sull’Atlantico centrale ed è destinato a diventare un uragano di grandi dimensioni.