Tensioni Russia-Nato, esercitazioni delle truppe francesi in Estonia

Paracadutisti francesi si sono esercitati per il dispiegamento rapido sul fianco orientale della NATO, nel contesto delle crescenti tensioni con la Russia. Un reggimento ha preso parte, venerdì 26 settembre, a un’esercitazione militare multinazionale chiamata Pikne, sull’isola estone di Saaremaa, la terza più grande del Mar Baltico. Le operazioni, condotte dalle Forze di Difesa di Tallin insieme agli alleati NATO di Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Lettonia e Canada, mirano a mettere in pratica il dispiegamento rapido di unità alleate in territorio estone e la respinta di un potenziale nemico. Quest’anno gli alleati stanno intensificando le esercitazioni e applicando le lezioni apprese da vari conflitti, tra cui la guerra in Ucraina, ha affermato un tenente colonnello e capo delle operazioni della brigata francese.