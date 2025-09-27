Gaza, palestinesi criticano il discorso di Netanyahu all'Onu: "Ci sta sterminando"

I palestinesi in fuga da Gaza City – bombardata dalle forze israeliane – criticano duramente il discorso pronunciato giovedì dal premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La decisione relativa alla creazione di uno Stato palestinese non spetta a lui e, che gli piaccia o no, prima o poi il popolo palestinese otterrà l’indipendenza”, ha detto Moneir Talib. “Non hanno sradicato Hamas ma vediamo che stanno sterminando civili. Siamo stati sfollati da un luogo all’altro. Noi non siamo Hamas, siamo civili”, ha aggiunto Nortal Turokmani.