Gaza, media: “Hamas ha accettato il piano di Trump”. Ipotesi amnistia e esilio per i membri Hamas – La diretta

Hamas avrebbe accettato il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che include il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani. Lo hanno riferito ad Haaretz fonti a conoscenza della questione. La proposta include un graduale ritiro delle Idf dalla Striscia, insieme al rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi, in cambio degli ostaggi israeliani vivi e deceduti. Intanto non si placano i raid dell’esercito dello Stato ebraico su Gaza: il bilancio dall’alba di oggi, 27 settembre, è di almeno 44 morti.
“È apprezzabile la disponibilità del ministro degli Esteri Tajani a proseguire nell’interlocuzione con la delegazione italiana del Global Movement to Gaza. Auspichiamo tuttavia che si possa individuare rapidamente una soluzione che tenga conto tanto della gravissima emergenza umanitaria quanto della necessità di ripristinare la legalità internazionale”. Così la portavoce della delegazione italiana del Global Movement To Gaza, Maria Elena Delia.
Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera. Tra le vittime ci sono 27 persone uccise a Gaza City.
Secondo l’esercito di Israele (Idf), finora oltre 750.000 palestinesi hanno evacuato Gaza City e si sono spostati verso il sud della Striscia. Lo riporta il Times of Israel. “La città di Gaza si sta svuotando perché i suoi abitanti si rendono conto che l’operazione militare si sta intensificando e che spostarsi verso sud è per la loro sicurezza”, ha affermato il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’Idf. “Vi invitiamo a trasferirvi il prima possibile nell’area umanitaria di al-Mawasi e a unirvi agli oltre 750.000 residenti della città che sono partiti negli ultimi giorni e settimane per la loro sicurezza”, ha aggiunto. Si stima che circa un milione di palestinesi risiedessero a Gaza City prima che le truppe di Israele lanciassero la grande offensiva.
“Condividiamo l’appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l’alto valore umanitario della missione. Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse la possibilità di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dei festeggiamenti per i 40 anni dell’Arcigay a Roma. “Noi non siamo gli organizzatori – ha quindi aggiunto -, c’è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 paesi. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino stesso”. “Ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che ci sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu, e che questi attivisti vanno protetti”, ha concluso Schlein.
Con la fine della guerra nessuno sarà costretto a lasciare Gaza, e coloro che sceglieranno di andarsene potranno tornare. Inoltre, i cittadini di Gaza saranno incoraggiati a rimanere nella Striscia e verrà loro offerta l’opportunità di costruire un futuro migliore lì. È quanto prevede il piano in 21 punti per Gaza del presidente Usa Donald Trump, ottenuto dal Times of Israel e autenticato da due fonti a conoscenza della questione.
La Striscia di Gaza con la fine della guerra sarà governata da un governo temporaneo e transitorio di tecnocrati palestinesi, che saranno responsabili della fornitura di servizi quotidiani alla popolazione della Striscia. Il comitato sarà supervisionato da un nuovo organismo internazionale istituito dagli Stati Uniti in consultazione con partner arabi ed europei. Definirà un quadro per il finanziamento della riqualificazione di Gaza, fino al completamento del programma di riforme dell’Autorità nazionale palestinese. È quanto prevede il piano in 21 punti per Gaza del presidente Usa Donald Trump, ottenuto dal Times of Israel e autenticato da due fonti a conoscenza della questione.
Una volta restituiti tutti gli ostaggi entro 48 ore dall’accettazione dell’accordo su Gaza, ai membri di Hamas che si impegnano per la coesistenza pacifica verrà concessa l’amnistia, mentre ai membri che desiderano lasciare la Striscia verrà garantito un passaggio sicuro verso i Paesi riceventi. È quanto prevede il piano in 21 punti per Gaza del presidente Usa Donald Trump, ottenuto dal Times of Israel e autenticato da due fonti a conoscenza della questione.
Almeno 44 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza nei raid aerei israeliani dall’alba di oggi, di cui 25 a Gaza City e tre mentre erano in attesa di aiuti umanitari. Lo riferisce al-Jazeera, citando fonti negli ospedali di Gaza.
Israele ha informazioni sulla posizione degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito un alto funzionario israeliano, citato da Haaretz. “Abbiamo una discreta conoscenza di dove si trovino gli ostaggi”, ha affermato il funzionario.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che sosterrà il cessate il fuoco per Gaza. Pezeshkian, il cui governo ha sostenuto Hamas, ha dichiarato di sostenere qualsiasi cessate il fuoco a Gaza dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha espresso ottimismo per un accordo. “Qualsiasi accordo che possa fermare questa tragedia, che possa salvare vite umane e impedire che donne e bambini soffrano la fame, lo sosterremo con tutto il cuore”, ha dichiarato Pezeshkian ai giornalisti a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
“Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza.Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo. Tutti i Paesi della regione sono coinvolti, Hamas è pienamente consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso il primo ministro Bibi Netanyahu.C’è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima.Tutti sono entusiasti di lasciarsi alle spalle questo periodo di morte e oscurità. È un onore partecipare a questo negoziato. Dobbiamo liberare gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura!”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump.