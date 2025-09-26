Home > Esteri > Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre

A partire dal 1 ottobre entrerà in vigore una nuova ondata di dazi americani. Il presidente Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, con l’eccezione delle aziende che decidono di aprire stabilimenti negli Stati Uniti. Previsti anche dazi del 50% su mobili da cucina e bagno, e del 25% sulle importazioni di camion pesanti.

Tariffe al 100% sui prodotti farmaceutici

“A partire dal 1° ottobre 2025, imporremo Dazi del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. “Non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione” degli stabilimenti da parte delle aziende “è già iniziata”, ha chiarito.





Tariffe al 50% per mobili da cucina e bagno





A partire dal 1° ottobre 2025, applicheremo Dazi del 50% su tutti i mobili da cucina, i mobili da bagno e i prodotti correlati. Inoltre, applicheremo Dazi del 30% sui mobili imbottiti” ha inoltre scritto Trump. “Il motivo è l’enorme ‘inondazione’ di questi prodotti negli Stati Uniti da parte di altri Paesi. Si tratta di una pratica molto ingiusta, ma dobbiamo proteggere, per motivi di sicurezza nazionale e per altri motivi, il nostro processo produttivo”, ha specificato.





Tariffe al 25% su camion pesanti prodotti all’estero





“Per proteggere i nostri grandi produttori di autocarri pesanti dalla concorrenza sleale, imporrò, a partire dal 1° ottobre 2025, Dazi del 25% su tutti i ‘grandi camion pesanti’ prodotti in altre parti del mondo” ha poi scritto Trump. “Pertanto, i nostri grandi produttori di camion, come Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e altri, saranno protetti”, ha aggiunto. “Abbiamo bisogno che i nostri camionisti siano finanziariamente sani e forti, per molte ragioni, ma soprattutto per motivi di sicurezza nazionale”, ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca.

Ue: “Annunci Trump su farmaci? Accordo garantisce il tetto del 15%”

“Il massimale tariffario onnicomprensivo del 15% per le esportazioni dell’UE rappresenta una polizza assicurativa che non si verificheranno Dazi più elevati per gli operatori economici europei”. Lo afferma il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, commentando la minaccia di Donald Trump di voler applicare tariffe del 100% sulle importazioni di farmaci, a meno che i loro produttori non costruiscano stabilimenti negli Stati Uniti. Il portavoce ricorda la dichiarazione congiunta UE-USA, secondo cui “gli Stati Uniti intendono garantire tempestivamente che l’aliquota tariffaria, composta dalla tariffa NPF e dalla tariffa imposta ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, applicata ai prodotti originari dell’Unione Europea soggetti alle misure della Sezione 232 su prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname, non superi il 15%”. “L’UE è l’unico partner commerciale ad aver raggiunto questo risultato con gli Stati Uniti – sottolinea -. L’UE e gli Stati Uniti continuano a impegnarsi per l’attuazione degli impegni della dichiarazione congiunta, esplorando al contempo ulteriori ambiti per esenzioni tariffarie e una cooperazione più ampia”.