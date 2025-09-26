Svezia, avvistati droni in vicinanza a base navale di Karlskrona

Continua l’escalation del conflitto in Ucraina. Nella notte, Kiev ha abbattuto 128 dei 154 droni lanciati dalla Russia, mentre 26 hanno colpito nove località. Intanto, Mosca riferisce di aver respinto attacchi con droni in diverse aree della regione di Rostov, dove si registrano danni a un magazzino e a veicoli. Il governatore ha confermato l’intercettazione di droni in sei distretti. Segnalazioni di droni sono arrivate anche dalla Svezia, nei pressi della base navale di Karlskrona, dove residenti e polizia hanno avvistato oggetti volanti sospetti.
Lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato riaperto questa mattina, dopo essere stato chiuso per la seconda notte consecutiva a causa di una sospetta attività di droni. Lo ha dichiarato sui social la polizia danese. Lo spazio aereo è stato chiuso per circa un’ora.
Le dichiarazioni di alcuni Paesi europei sulla loro disponibilità ad abbattere gli aerei militari russi che violino lo spazio aereo dell’Alleanza sono irresponsabili. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. “Non voglio nemmeno parlarne, perché è una dichiarazione molto irresponsabile”, ha detto Peskov. “Le accuse alla Russia secondo cui i suoi aerei avrebbero violato lo spazio aereo di qualcuno e invaso i cieli di qualcuno sono infondate; non è stata presentata alcuna prova convincente al riguardo”, ha affermato. “Insistiamo sul fatto che tutti i voli dei nostri aerei militari sono effettuati nel rigoroso rispetto delle norme internazionali”, ha aggiunto.
Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che l’Ungheria continuerà ad approvvigionarsi di combustibili fossili dalla Russia, nonostante le richieste del presidente Usa Donald Trump. L’Ungheria resta uno dei pochi Paesi in Europa a continuare ad acquistare petrolio e gas naturale da Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Trump ha invitato tutti i Paesi della Nato, compresa l’Ungheria, a interrompere l’acquisto di petrolio russo, sostenendo che così facendo la guerra tra Russia e Ucraina potrebbe concludersi. Orban ha detto alla radio di Stato di aver recentemente detto a Trump che rinunciare alle importazioni di energia russa sarebbe un “disastro” economico per l’Ungheria. “Ho detto al presidente degli Stati Uniti che se l’Ungheria fosse tagliata fuori da petrolio e gas naturale russi, immediatamente, entro un minuto, l’andamento economico ungherese calerebbe del 4%”, ha affermato il premier. “Significa che l’economia ungherese sarebbe in ginocchio”.
“Giorni importanti negli Stati Uniti. La nostra squadra ha organizzato più di 30 eventi, tra cui colloqui produttivi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e un incontro tra le first lady dell’Ucraina e degli Stati Uniti. Decine di incontri con i leader per la pace, il rafforzamento della cooperazione esistente e la creazione di nuovi legami”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi alla sua partecipazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Questo lavoro ha un unico scopo: la forza del nostro Paese. Una forza che ci aiuterà a proteggere il nostro popolo. Una forza che ci aiuterà a porre fine alla guerra e a ripristinare una pace reale e duratura”, ha affermato Zelensky.
Il presidente ucraino ha anche ricordato alcuni incontri specifici: “Il vertice della Piattaforma internazionale per la Crimea, tenutosi per la prima volta su un palcoscenico globale, ha riunito rappresentanti di oltre 60 paesi”, ha scritto Zelensky, aggiungendo che “il vertice della Coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini, convocato a livello di leader, ha riunito oltre 40 delegazioni partecipanti”. “Ci sono stati incontri con organizzazioni e imprese, nonché eventi importanti dedicati alle sfide globali odierne, al percorso verso la pace e la prosperità nel mondo e alle questioni educative”, ha concluso.
I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto attacchi dei droni a Rostov sul Don, Taganrog, Azovsky e in altri tre distretti della regione di Rostov. A Rostov sul Don, un magazzino e diverse auto in un parcheggio sono stati danneggiati. Lo ha riferito il governatore della regione, Yuri Slyusar. Ne dà notizia la Tass. “Le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco aereo nemico, distruggendo e intercettando droni a Taganrog, Rostov e nei distretti di Azovsky, Matveyevo-Kurgan, Myasnikovsky e Millerovsky”, ha scritto su Telegram.
Le forze di difesa di Kiev hanno neutralizzato 128 droni russi di vario tipo sui 154 con cui Mosca ha attaccato l'Ucraina nella notte. Lo riporta Ukrinform, citando il comando dell'aeronautica militare delle Forze armate ucraine, spiegando che 26 droni hanno colpito 9 località, mentre altri sono caduti in un'unica località.
La polizia svedese ha ricevuto, ieri sera, segnalazioni riguardo a presunti droni sopra Sturko e Tjurko, nel sud-est del Paese. L’area in cui sono stati osservati i droni si trova a circa dieci chilometri dalla base navale di Karlskrona. Lo riferisce l’emittente Sverige Radio, secondo cui diversi residenti hanno allertato le autorità durante la serata. La prima chiamata è arrivata intorno alle 20:30. Quando la polizia è giunta al ponte di Mocklosund, anche gli agenti hanno potuto osservare i droni.