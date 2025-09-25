Gaza, Meloni all’Onu: “Israele ha superato limite proporzionalità”

“Pace, dialogo, diplomazia non riescono più a convincere e vincere”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, all’inizio del suo intervento davanti all’Assemblea Generale dell’Onu. “La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito di infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili – ha spiegato Meloni – Una scelta che l’Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall’Ue nei confronti di Israele”.