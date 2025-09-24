Jimmy Kimmel torna in tv commosso e si scusa per battute su omicidio Kirk

Jimmy Kimmel è tornato in tv in prima serata con il suo show ‘Jimmy Kimmel Live!’ dopo una sospensione di quasi una settimana ed è quasi scoppiato in lacrime nello spiegare che non stava cercando di scherzare sull’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk.

“Non ho alcuna illusione di poter cambiare l’opinione di qualcuno, ma voglio chiarire una cosa, perché è importante per me come essere umano, e cioè che non è mai stata mia intenzione prendere alla leggera l’omicidio di un giovane”, ha detto Kimmel con voce rotta, “non credo che ci sia nulla di divertente in questo”. “Né era mia intenzione incolpare alcun gruppo specifico per le azioni di quello che… era ovviamente un individuo profondamente disturbato”, ha aggiunto, “era proprio l’opposto di ciò che volevo dire“. Ha poi criticato le affiliate della Abc che hanno tolto il suo programma dalla loro programmazione: “Non è legale. Non è americano. È antiamericano“. Ha infine ringraziato le persone che lo hanno sostenuto e anche quelle che non lo apprezzano ma che hanno difeso il suo diritto di parola, tra cui il senatore del Texas Ted Cruz. “Ci vuole coraggio per parlare contro questa amministrazione”, ha sottolineato, “loro l’hanno fatto e meritano un riconoscimento per questo”.

Le scuse e le lacrime

Kimmel è quasi scoppiato di nuovo in lacrime nel lodare la vedova di Kirk, che ha pubblicamente perdonato l’assassino di suo marito. Ha anche ammesso di essersi arrabbiato quando la Abc lo ha sospeso, ma ha elogiato i suoi capi per averlo rimesso in onda: “Ingiustamente, questo li mette a rischio”.

Non ha dimenticato di deridere il presidente Donald Trump per averlo criticato per gli ascolti negativi. “Ha fatto del suo meglio per cancellarmi e invece ha costretto milioni di persone a guardare questo programma”, ha commentato Kimmel. L’attore Robert De Niro è apparso nella puntata dello show impersonando il presidente della Commissione Federale delle Comunicazioni nominato da Trump, Brendan Carr, intervistato da Kimmel. De Niro, nei panni di Carr, ha detto che la FCC aveva un nuovo motto: “I bastoni e le pietre possono spezzarti le ossa”.