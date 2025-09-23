Usa, Trump firma ordine per dichiarare Antifa organizzazione terroristica

Il presidente Usa Donald Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che designa Antifa, il movimento antifascista radicale internazionale, come “organizzazione terroristica interna“. Lo riporta il Guardian. Una simile decisione era stata presa nei giorni scorsi dal primo ministro ungherese Viktor Orban.

L’ordine esecutivo di Trump

“Antifa è un’organizzazione militarista e anarchica che invoca esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell’ordine e del nostro sistema giuridico. Utilizza mezzi illegali per organizzare e attuare una campagna di violenza e terrorismo a livello nazionale per raggiungere questi obiettivi”, si legge nell’ordine esecutivo, pubblicato sul portale della Casa Bianca. “Questa campagna prevede sforzi coordinati per ostacolare l’applicazione delle leggi federali attraverso scontri armati con le forze dell’ordine, rivolte organizzate, violenti attacchi contro l’Immigration and Customs Enforcement e altri agenti delle forze dell’ordine, nonché doxing sistematico e altre minacce contro personaggi politici e attivisti. Antifa recluta, addestra e radicalizza giovani americani per impegnarsi in questa violenza e repressione dell’attività politica, quindi impiega mezzi e meccanismi elaborati per nascondere l’identità dei suoi agenti, nascondere le sue fonti di finanziamento e le sue operazioni nel tentativo di eludere le forze dell’ordine e reclutare ulteriori membri. Gli individui associati ad Antifa e che agiscono per suo conto si coordinano ulteriormente con altre organizzazioni ed entità allo scopo di diffondere, fomentare e promuovere la violenza politica e reprimere il discorso politico legittimo. Questo sforzo organizzato, volto a raggiungere obiettivi politici attraverso la coercizione e l’intimidazione, è considerato terrorismo interno”, si legge ancora.