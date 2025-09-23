Ucraina, Trump: “Con sostegno Ue e Nato Kiev può riconquistare tutti i territori”

“Dopo aver conosciuto e compreso appieno la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici che sta causando alla Russia, penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare l’intera Ucraina nella sua forma originale. Con il tempo, la pazienza e il sostegno finanziario dell’Europa e, in particolare, della NATO, i confini originali da cui è iniziata questa guerra sono un’opzione concreta”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un post su Truth.

“La Russia combatte senza scopo da tre anni e mezzo, una guerra che una vera potenza militare avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana”, scrive Trump nel post pubblicato su Truth dopo il suo incontro con Volodymyr Zelesnky a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Questo non distingue la Russia. Anzi, la fa apparire come una ‘tigre di carta’. Quando la gente di Mosca e di tutte le Grandi Città, Paesi e Distretti della Russia scoprirà cosa sta realmente accadendo in questa guerra, il fatto che è quasi impossibile per loro ottenere benzina attraverso le lunghe code che si stanno formando, e tutte le altre cose che stanno accadendo nella loro Economia di Guerra, dove la maggior parte del loro denaro viene spesa per combattere l’Ucraina, che ha un Grande Spirito e sta solo migliorando, l’Ucraina sarà in grado di riprendersi il suo Paese nella sua forma originale e, chissà, forse anche di più!”, afferma il presidente Usa. “Putin e la Russia sono in GRANDI difficoltà economiche, ed è giunto il momento che l’Ucraina agisca. In ogni caso, auguro il meglio a entrambi i Paesi. Continueremo a fornire armi alla NATO affinché la NATO ne faccia ciò che vuole. Buona fortuna a tutti!”, conclude il presidente americano.

Trump: “Russia combatte senza meta, sembra tigre di carta”

