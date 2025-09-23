Siria, Ahmad al-Sharaa: "Stiamo cercando di avviare negoziati con Israele"

Il presidente ad interim siriano Ahmad al-Sharaa ha dichiarato che il suo Paese sta avviando negoziati con Israele e che nutre speranze riguardo ai colloqui. Parlando lunedì al Concordia Summit di New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al-Sharaa ha affermato: “Se questi tentativi avranno successo e Israele rispetterà quanto concordato, si potrà passare a discutere altre questioni, tra cui le alture del Golan e il futuro delle relazioni tra Siria e Israele nel lungo termine”.