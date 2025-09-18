Ucraina, Putin: “Oltre 700mila soldati russi al fronte”. Trump: “Mi ha deluso”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che oltre 700mila soldati delle forze armate di Mosca sono di stanza lungo la linea di contatto nella zona delle operazioni militari in Ucraina. “Ci sono oltre 700.000 persone sulla linea di contatto”, ha affermato il leader del Cremlino in un incontro con i leader delle fazioni dei partiti politici nella Duma di Stato. Intanto dal Regno Unito, dove si trova in visita, il presidente americano Donald Trump afferma: “Putin mi ha davvero deluso”.

Trump: “Putin perde più gente di quella che uccide“

Vladimir Putin in Ucraina “perde più gente di quella che uccide”. Lo ha detto Donald Trump, tornando a ripetere di essere stato “deluso” dal leader russo.

Trump: “Putin mi ha davvero deluso“

Vladimir Putin “mi ha davvero deluso” sull’Ucraina. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa con Keir Starmer a Chequers.

Starmer: “Con Trump discusso come aumentare pressione su Putin“

Nell’incontro con Donald Trump si è discusso di come “sostenere ulteriormente l’Ucraina e aumentare con decisione la pressione su Putin”. Lo ha detto il premier britannico Keri Starmer nella conferenza stampa congiunta col presidente Usa.