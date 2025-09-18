Gaza, almeno 14 morti in attacchi Israele dall’alba – La diretta

Almeno 14 palestinesi sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani lanciati dall’alba di oggi. Tra loro, 9 sono stati uccisi a Gaza City. Lo riferiscono fonti di Al Jazeera negli ospedali della Striscia di Gaza. Oggi intanto il procuratore generale della Spagna, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato un’indagine per determinare se le azioni di Israele a Gaza costituiscano “gravi violazioni” del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, che costituirebbero reati ai sensi degli articoli 607 (genocidio) e seguenti del codice penale.

Gaza, prosegue l'offensiva israeliana – Le notizie di oggi, 18 settembre Inizio diretta: 18/09/25 10:15 Fine diretta: 18/09/25 23:00