Gaza, almeno 14 morti in attacchi Israele dall’alba – La diretta

Almeno 14 palestinesi sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani lanciati dall’alba di oggi. Tra loro, 9 sono stati uccisi a Gaza City. Lo riferiscono fonti di Al Jazeera negli ospedali della Striscia di Gaza. Oggi intanto il procuratore generale della Spagna, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato un’indagine per determinare se le azioni di Israele a Gaza costituiscano “gravi violazioni” del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, che costituirebbero reati ai sensi degli articoli 607 (genocidio) e seguenti del codice penale.
Sarebbero già una ventina i giovani identificati dalla Digos per l’azione commessa da un gruppo di attivisti pro Pal che due giorni fa ha fatto irruzione al Polo Piagge dell’Università di Pisa, interrompendo le lezioni per manifestare contro l’offensiva di Israele a Gaza. Lo scrive il quotidiano Il Tirreno. Gli inquirenti stanno ricostruendo i fatti anche attraverso i numerosi video che sono circolati sui social nei giorni scorsi. A seguito dei fatti era arrivata la denuncia di Rino Casella, docente di Diritto pubblico comparato che, dopo l’irruzione nella sua aula e aggressioni verbali e sui social, è finito al pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. Lesioni personali, diffamazione e interruzione di pubblico servizio sono le ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Pisa.
“A Gaza in questi mesi si è vista una vera e propria carneficina. Siamo contrari all’offensiva a Gaza per i rischi per la popolazione civile, a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Così come condanniamo qualsiasi proposito di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, o di sua annessione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato in occasione dell’evento della fondazione Med-Or ‘Palermo, crocevia del Mediterraneo’. “Lavoriamo per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l’accesso degli aiuti umanitari. Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a un’ulteriore escalation militare, che aggraverebbe una crisi umanitaria che è già catastrofica. Siamo in prima linea nell’impegno umanitario, e sosteniamo con forza il rilancio del processo politico per due Stati che convivano in pace e sicurezza”, ha aggiunto. “Proprio per questo – ha concluso il titolare della Farnesina – l’Italia ha partecipato attivamente, con proposte concrete e operative, al processo che ha portato a luglio alla Conferenza di New York sulla soluzione a due Stati. Abbiamo co-presieduto il Gruppo di lavoro più importante e complesso, quello sulla Sicurezza. Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una Dichiarazione nell’ambito delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità”.
“Nonostante alcune dichiarazioni molto chiare del governo degli Stati Uniti, recentemente del presidente Trump, non c’è stata una risposta chiara in termini di ricerca di modi efficaci per alleviare le sofferenze della popolazione, degli innocenti di Gaza, e questo è ovviamente motivo di grande preoccupazione”. Così Papa Leone XIV nel libro-intervista che esce oggi in Perù (Penguin) a firma di Elise Ann Allen, in merito alla situazione di Gaza. “È così orribile vedere le immagini che vediamo in televisione, speriamo che qualcosa cambi la situazione”, aggiunge il Papa.
“Ufficialmente la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento. Esiste una definizione molto tecnica di cosa potrebbe essere il genocidio, ma sempre più persone sollevano la questione, tra cui due gruppi per i diritti umani in Israele che hanno rilasciato questa dichiarazione”. Così Papa Leone XIV nel libro-intervista di Elise Ann Allen che esce oggi in Perù, a proposito del fatto se si possa parlare di genocidio a Gaza.
Secondo un articolo del Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente dichiarato ai suoi principali collaboratori che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “mi sta fregando”. Il quotidiano americano ha però precisato che, nonostante la frustrazione nei confronti del premier israeliano, è improbabile che Trump rompa pubblicamente con lui. Funzionari statunitensi hanno raccontato che Trump è orgoglioso del suo stretto rapporto con Netanyahu e del forte sostegno a Israele e non vuole rompere pubblicamente con il primo ministro.