Ucraina, Mosca: “Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti”

Mentre sembra esserci uno stallo dal punto di vista diplomatico per una tregua tra Russia e Ucraina, sul campo Mosca rivendica ulteriori avanzamenti delle sue truppe nelle regioni ucraine. “Le nostre truppe nella zona delle operazioni militari speciali stanno avanzando praticamente su tutti i fronti“, ha dichiarato il capo di stato maggiore dell’esercito russo, il generale Valery Gerasimov, citato dalla Tass. “Le truppe avanzano nella città di Kupyansk e con successo in direzione di Krasnolimansk, dove la liberazione di Kirovsk è quasi completata”, ha spiegato. Le truppe “sono entrate nel villaggio di Yampol, dove stanno conducendo operazioni di combattimento. Il nemico è stato completamente scacciato dalla foresta di Serebryanskoye“. Unità d’assalto “stanno avanzando nel villaggio di Seversk. In direzione Aleksandro-Kalinovsky, si sta combattendo nelle immediate vicinanze di Konstantinovka e le nostre unità sono entrate a Pleshcheyevka. La distruzione del nemico, bloccato a sud del bacino idrico di Kleban-Bykskoye, continua”, ha proseguito Gerasimov, aggiungendo che le forze russe proseguono la loro offensiva “nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia“.