Londra, i sostenitori dell'estrema destra: "L'immigrazione clandestina è fuori controllo, va fermata"

Migliaia di persone hanno partecipato alla marcia organizzata per le strade di Londra da Tommy Robinson, pseudonimo di Stephen Yaxley-Lennon, esponente dell’estrema destra britannica. “Perché è importante essere qui? Per la libertà di parola, per fermare l’immigrazione clandestina”, ha detto una manifestante. “Negli anni ’80-’90 non c’erano tutte queste questioni politiche, le aggressioni con coltello e le sparatorie. Guardate cosa è successo al povero Charlie Kirk, non sappiamo perché”, ha affermato un altra donna. “L’immigrazione è fuori controllo, l’immigrazione clandestina. Stiamo perdendo la nostra voce. Credo che la libertà di parola stia venendo erosa, quindi penso che sia importante unirsi e opporsi”, ha aggiunto un uomo. Contemporaneamente nella capitale inglese è andata in scena una contromanifestazione, ‘Stand Up To Racism UK’.