Murdoch, accordo miliardario per la successione

La lunga battaglia per la successione della famiglia Murdoch sembra avere raggiunto un epilogo miliardario. Come riporta il New York Times, Lachlan Murdoch ha firmato un accordo per assicurarsi il controllo del vasto impero mediatico della sua famiglia per i decenni a venire. L’accordo garantisce che le varie testate dell’impero, tra cui Fox News, il New York Post e il Wall Street Journal, manterranno una linea editoriale conservatrice dopo la morte del padre Rupert. Il valore dell’accordo è di 3,3 miliardi di dollari, secondo una persona a conoscenza delle trattative.

L’accordo arriva mesi dopo il tentativo di Rupert e Lachlan di modificare unilateralmente i termini del trust irrevocabile della famiglia Murdoch e di privare del diritto di voto i fratelli maggiori di Lachlan, Prue, Liz e James. Inizialmente il tentativo è fallito in tribunale, ma alla fine ha portato le due parti al tavolo delle trattative. L’intesa garantisce al 94enne Rupert di preservare quello che ha definito il “protettore della voce conservatrice nel mondo anglofono” sotto la guida del suo erede designato, Lachlan.

Secondo i termini dell’accordo, i tre fratelli maggiori di Lachlan riceveranno 1,1 miliardi di dollari ciascuno per tutte le loro azioni nell’impero, secondo una fonte a conoscenza delle trattative. Tali azioni sono attualmente detenute nel trust di famiglia esistente, che verrà sciolto. Ciò equivale a circa l’80% del valore delle loro azioni alla chiusura delle contrattazioni di venerdì.