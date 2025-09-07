Gaza, lunghe file per il cibo: le immagini

Sabato, decine di palestinesi si sono messi in fila per prendere il cibo da una cucina di beneficenza nella città centrale di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza. Da sabato mattina uomini, donne e bambini aspettano in fila per riempire pentole e piatti con riso bollito. La situazione sta peggiorando poiché molte persone hanno lasciato Gaza City verso aree più sicure dopo che Israele ha annunciato che lancerà un’importante operazione militare contro il gruppo militante palestinese Hamas. Gaza è ancora scossa dall’inasprimento del blocco dall’inizio di marzo fino a metà maggio, quando Israele ha vietato l’importazione di tutti i prodotti alimentari, medicinali e altri beni.